Angeschlagene Petkovic in Runde zwei ausgeschieden

Wimbledon (SID) - Andrea Petkovic ist beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon beeinträchtigt von gesundheitlichen Problemen in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 30-Jährige unterlag am Mittwoch der Belgierin Yanina Wickmayer mit 4:6, 3:6. Petkovic hatte dabei offenbar mit schwerer Übelkeit zu kämpfen, die Darmstädterin beantragte im zweiten Satz eine längere medizinische Auszeit.

Andrea Petkovic schied in Wimbledon in Runde zwei aus © SID

Wickmayer, die in der Runde eins bereits Mona Barthel (Neumünster) ausgeschaltet hatte, ließ Petkovic am Ende keine Chance. Damit verpasste die Weltranglisten-95., die im ersten Satz noch 4:2 geführt hatte, die Einstellung ihres besten Ergebnisses beim Rasen-Major in London. Die dritte Runde hatte sie zuletzt 2015 erreicht.

Am Mittwoch sind aus deutscher Sicht noch Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 13) und Mallorca-Siegerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) im Einsatz, Angelique Kerber bestreitet ihre Zweitrundenpartie am Donnerstag. Die drei weiteren deutschen Starterinnen im Rasen-Mekka waren bereits an ihrer Auftakthürde gescheitert.