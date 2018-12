Angeschlagener Freitag verzichtet auf Start in Engelberg

Engelberg (SID) - Der angeschlagene Skispringer Richard Freitag verzichtet wegen Hüftproblemen auf den letzten Wettbewerb vor der Vierschanzentournee. Der 27 Jahre alte Sachse trat am Sonntag nicht zur Qualifikation zum zweiten Springen der Tournee-Generalprobe im Schweizer Engelberg an.

Richard Freitag geht in Engelberg nicht an den Start © SID

Freitag hatte am Samstag im Probedurchgang einen Sturz bei der Landung nur knapp vermieden, danach aber wieder über Schmerzen an der Hüfte geklagt, die er bei der Tournee 2017/18 in Innsbruck lädiert hatte. Bereits vor zwei Wochen war Freitag in Nischni Tagil gestürzt.

Die Vierschanzentournee beginnt am 29. Dezember mit der Qualifikation in Freitags Wahlheimat Oberstdorf.