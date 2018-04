Anhänger von Hajduk Split attackieren eigene Spieler

Zagreb (SID) - Eine Gruppe von Ultras des kroatischen Fußball-Erstligisten Hajduk Split hat mehrere Spieler ihres Vereins attackiert und dabei Stürmer Marko Futacs im Gesicht verletzt. Das teilte der Verein am Montag mit. Wie die kroatische Tageszeitung Slobodna Dalmacija berichtet, wurde dem ehemaligen Zweitligaspieler des FC Ingolstadt und des englischen Erstligisten Leicester City bei der Auseinandersetzung vor dem Gebäude von Hajduks Ultra-Gruppe Torcida ins Gesicht getreten, sodass Futacs' Brille brach.

Futacs wurde bei einem Angriff von Ultras verletzt © SID

Der Vorfall ereignete sich einen Tag nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Erzrivalen Dinamo Zagreb, die einen herben Rückschlag im Meisterschatfskampf bedeutete. Hajduk ist fünf Spiele vor Saisonende mit acht Punkten Rückstand auf Zagreb Tabellenzweiter.

Die Anhänger beleidigten zunächst den in Ghana geborenen italienischen Stürmer Said Ahmed Said für seine schlechte Leistung. Futacs wurde verletzt, als er und seine Teamkollegen eingriffen.

Der Verein verurteilte die Gewalt und forderte die Polizei auf, die Verantwortlichen zu ermitteln. Ein Sprecher der Ultragruppe äußerte sein Bedauern über den Vorfall.