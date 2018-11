Apetz hat Bronze bei der Box-WM sicher

Neu Delhi (SID) - Nadine Apetz aus Köln hat bei den Weltmeisterschaften der Amateurboxerinnen die Bronzemedaille sicher. Die EM-Dritte setzte sich bei den Titelkämpfen in Neu Delhi/Indien in der Gewichtsklasse bis 69 kg einstimmig nach Punkten gegen Jaroslawa Jakuschina aus Russland durch. Damit nahm Apetz erfolgreich Revanche für ihre knappe Halbfinal-Niederlage bei der EM zuletzt in Sofia.

Nadine Apetz hat WM-Bronze sicher © SID

In Ornella Wahner (bis 57 kg) und Sarah Scheurich (beide Schwerin/75 kg) standen am Dienstag zwei weitere deutsche Kämpferinnen im Viertelfinale der WM. Die Halbfinals werden am Donnerstag und Freitag ausgetragen.