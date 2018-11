Apetz und Wahner haben Bronze bei der Box-WM sicher

Neu Delhi (SID) - Achtungserfolg für die deutschen Amateurboxerinnen bei den Weltmeisterschaften: Nadine Apetz und Ornella Wahner haben in Neu Delhi/Indien das Halbfinale erreicht und damit Bronze sicher. Es ist der größte Erfolg des deutschen Frauenboxens bei einer WM.

Nadine Apetz hat WM-Bronze sicher © SID

Apetz setzte sich im Viertelfinale in der Gewichtsklasse bis 69 kg einstimmig nach Punkten gegen Jaroslawa Jakuschina (Russland) durch. Wahner (Halle/Saale) behielt bis 57 kg gegen die Olympiazweite Yin Junhua (China) nach Punkten mit 3:2 die Oberhand. Die EM-Zweite Sarah Scheurich (Schwerin/75 kg) verlor dagegen ihr Viertelfinale gegen die US-Amerikanerin Naomi Graham (USA) mit 2:3.

In der Geschichte der Frauen-WM seit 2001 konnte der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) bislang nur einmal Edelmetall holen, 2016 gewann Apetz Bronze. Seit 2012 ist Frauenboxen olympisch, für die Sommerspiele 2020 in Tokio wurde das Programm ausgeweitet. Die Gewichtsklassen bis 57 kg und bis 69 kg kommen neu hinzu - zur Freude von Apetz und Wahner.

Am Mittwoch ist Ruhetag bei der WM in der indischen Metropole. Am Donnerstag und Freitag werden die Halbfinals ausgeboxt, für Samstag stehen die Finals auf dem Programm.