Argentinien schlägt Italien auch ohne Messi

Manchester (SID) - Auch ohne den angeschlagenen Superstar Lionel Messi hat Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft das Duell der Mehrfach-Weltmeister gegen Italien gewonnen. Durch Treffer von Ever Banega (79.) und Manuel Lanzini (85.) setzte sich die Albiceleste in Manchester 2:0 (0:0) durch und bleibt damit seit 1987 gegen die Squadra Azzurra ungeschlagen (vier Siege, ein Remis).

Argentinien bejubelt Lanzinis (l.) Treffer zum 2:0 © SID

Argentiniens Trainer Jorge Sampaioli ließ den unter Adduktoren-Beschwerden leidenden Messi als Vorsichtsmaßnahme über die komplette Distanz auf der Bank. Auf die in Italien unter Vertrag stehenden Topangreifer Paulo Dybala (Juventus Turin) und Mauro Icardi (Inter Mailand) hatte Sampaioli verzichtet, Sergio Aguero von Manchester City fehlte in seinem Heimstadion wegen Kniebeschwerden.

Bei Italien kam Torwart-Ikone Gianluigi Buffon zu seinem 176. Länderspiel und baute seinen Europarekord weiter aus. Torjäger Ciro Immobile, früher Dortmund, blieb blass.

Der viermalige Weltmeister Italien war zu Ehren des am 4. März verstorbenen Nationalspielers Davide Astori mit einem besonderen Trikot aufgelaufen. Unter dem Wappen mit den vier Sternen steht in goldenen Buchstaben der Schriftzug "Davide sempre con noi" ("Davide immer bei uns") auf der Brust. Zudem traten die Italiener mit Trauerflor an.

Vor Beginn des Spiels in Manchester gab es darüber hinaus eine Schweigeminute. Das Trikot mit der Nummer 13, der Rückennummer Astoris, wurde nicht vergeben.