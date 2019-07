Argentiniens Weltmeistercoach Bilardo nach Hirn-OP in ernstem Zustand

Buenos Aires (SID) - Große Sorge um den früheren argentinischen Fußball-Nationaltrainer Carlos Bilardo: Der Weltmeister-Coach von 1986 hat sich in seiner Heimat einem erneuten Eingriff am Gehirn unterziehen müssen und befindet sich in einem ernsten Zustand. Wie die Klinik in Buenos Aires mitteilte, lag der 81-Jährige bereits seit dem 4. Juli wegen seiner "Grunderkrankung" auf der Intensivstation, da sich sein Zustand wieder verschlechtert hatte.

Der Zustand von Carlos Bilardo ist ernst © SID

Bei Bilardo war schon 2018 ein Hydrocephalus, auch Wasserkopf genannt, diagnostiziert worden. Schon im vergangenen Jahr war daher ein Eingriff vorgenommen worden. Bilardo hatte das Team um Weltstar Diego Maradona bei der WM 1986 in Mexiko zum Titel geführt, im Finale besiegten die Albiceleste die westdeutsche Auswahl mit 3:2.