Armstrong plant Giro-Besuch in Israel, Organisatoren wehren sich

Jerusalem (SID) - Der lebenslang wegen Dopings gesperrte ehemalige Radstar Lance Armstrong hat mit dem geplanten Besuch des Giro-Starts in Israel für Verstimmungen beim Veranstalter gesorgt. Der 46-jährige Armstrong will am 4. Mai, dem Tag des Auftaktzeitfahrens in Jerusalem, seinen Podcast "The Forward" aus dem Startort senden. "Die Chance, nach Israel zum Giro-Start zu reisen, ist einmalig. Drei Etappen sind geplant. Das ist etwas, was man nicht versäumen darf", sagte der 46-jährige.

Der gesperrte Radstar sorgte für Verstimmungen © SID

Der Giro-Veranstalter RCS Sport reagierte pikiert und stellte klar, dass Armstrong bei der zweitgrößten Landesrundfahrt nach der Tour de France "nicht eingeladen und nicht akkreditiert" sei. "Er ist lebenslang gesperrt worden und kann bei UCI-Events nicht dabei sein. Für den Radsport existiert er nicht mehr. Er ist nicht mehr Teil unserer Welt", sagte Giro-Generaldirektor Paolo Bellino laut Gazzetta dello Sport.

Armstrong, dem seine sieben Tour-Siege aberkannt worden waren, hatte für den Mai ursprünglich andere Pläne schmieden müssen. Dem Texaner drohte, sich vor einem US-Gericht einer 100-Millionen-Dollar-Schadenersatzklage stellen zu müssen. Armstrong erzielte zuletzt jedoch eine Einigung, die zur Beilegung des Rechtsstreits führte. Armstrong erklärte sich zu einer Zahlung von fünf Millionen Dollar an die Prozessgegner bereit.