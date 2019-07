Arnautovic verlässt West Ham und wechselt nach China

Köln (SID) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic (30) kehrt der englischen Premier League nach sechs Jahren den Rücken und wechselt in die chinesische Super League zum Meister Shanghai SIPG. Das gab West Ham United am Montag bekannt.

Marko Arnautovic setzt Karriere in China fort © SID

Die Ablöse für den ehemaligen Profi von Bundesligist Werder Bremen soll laut übereinstimmenden Medienberichten im Bereich von 25 Millionen Euro liegen, angeblich verdient Arnautovic künftig 220.000 Euro pro Woche.

Arnautovic stürmte zwei Jahre lang für West Ham, in 65 Spielen gelangen dem Angreifer 22 Tore. Sein neuer Trainer in Shanghai heißt Vitor Pereira, der Portugiese hatte 2016/17 bei 1860 München ein erfolgloses Intermezzo. Prominente Mitspieler in der chinesischen Wirtschaftsmetropole sind die brasilianischen Nationalspieler Hulk und Oscar.