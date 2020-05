Arnold: "Mehr Vorbereitung hätten gutgetan"

Wolfsburg (SID) - Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg hätte sich mehr Vorbereitung auf den Bundesliga-Neustart gewünscht. "Ein oder zwei Wochen mehr Vorbereitung hätten gutgetan", sagte Arnold der am Mittwoch erscheinenden Sport Bild.

Arnold muss zum Neustart mit dem VfL gegen Augsburg ran © SID

Wolfsburg gastiert am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach der Corona-Zwangspause beim FC Augsburg. "Am Anfang wird es sich nach Testspielen anfühlen. Aber spätestens, wenn es den ersten Videobeweis gibt, weiß jeder Spieler, dass es ein echtes Bundesligaspiel ist", sagte Arnold und fügte an: "Uns hilft es nicht, darüber zu jammern. Jede Mannschaft hat die gleichen Voraussetzungen. Konditionell haben wir in der Pause gut gearbeitet. Ich glaube aber, dass es nicht so sehr darauf oder auf Taktik ankommt, sondern auf den Kopf."