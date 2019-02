Arp-Wechsel: HSV räumt "Fehleinschätzung" in der Kommunikation ein

Hamburg (SID) - Bernd Hoffmann, Vorstandchef des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, hat auf die Kritik an den Umständen des Wechsels von Sturmjuwel Jann-Fiete Arp (19) zu Bayern München reagiert und Irrtümer eingeräumt. "Im Nachhinein betrachtet war es eine Fehleinschätzung, den Wechsel im Sommer nicht zu kommunizieren. Dieser Entschluss lag allerdings eindeutig und ausschließlich nur in der Verantwortung der beteiligten Klubs", so Hoffmann.

Bernd Hoffmann kann die Reaktionen der Fans verstehen © SID

Am Donnerstag hatten der HSV und die Bayern bekannt gegeben, dass Arp spätestens 2020 nach München wechseln wird. Die Einigung war allerdings schon im vergangenen Sommer erfolgt. "Fiete ist in diesem ganzen Thema komplett aus der Verantwortung herauszunehmen", betonte Hoffmann.

Hoffmann zeigte Verständnis für die teils emotionalen Reaktionen der Fans auf den bevorstehenden Abschied, "allerdings nicht auf der inhaltlichen Ebene. Der normale Gang der Dinge wäre gewesen, dass Fiete 2019 den Klub ablösefrei verlässt. Er bleibt nun mindestens bis 2019, vielleicht sogar bis 2020 und wir bekommen noch eine vernünftige Transferentschädigung. Das ist als Paket positiv zu bewerten."

Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer hatte Arp seinen Vertrag beim HSV bis 2020 verlängert. In seinen elf Liga-Einsätzen in der laufenden Saison blieb er ohne Tor.