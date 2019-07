Arsenal-Kapitän Koscielny verweigert Testspielreise in die USA

London (SID) - Kapitän Laurent Koscielny vom englischen Fußball-Erstligisten FC Arsenal hat sich geweigert, die Testspielreise seines Klubs in die USA anzutreten. Dies teilten die Gunners am Donnerstag mit. "Wir sind sehr enttäuscht von Laurents Handeln, das gegen unsere klaren Anweisungen verstößt", schrieben die Londoner in einem Statement auf ihrer Homepage: "Wir hoffen, diese Angelegenheit zu lösen und werden zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben."

Koscielny wird nicht mit Arsenal in die USA reisen © SID

Medienberichten zufolge will der 33-Jährige in seine Heimat nach Frankreich zurückkehren und soll um die Auflösung seines noch ein Jahr gültigen Vertrags gebeten haben. Der Innenverteidiger war im Sommer 2010 vom damaligen französischen Erstligisten FC Lorient zu Arsenal gewechselt. In 353 Pflichtspielen erzielte er 27 Tore.

Arsenal absolviert vier Testspiele in den Staaten. Zum Auftakt trifft die Mannschaft um den früheren deutschen Nationalspieler Mesut Özil am Montag (Ortszeit) auf Colorado Rapids aus der nordamerikanischen Profiliga MLS. Im Rahmen des International Champions Cup (ICC) treten die Nord-Londoner gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München, den italienischen Erstligisten AC Florenz und den spanischen Rekordmeister Real Madrid an.