Arsenal behält Top Four im Auge - Sieg für Huddersfield

Bournemouth (SID) - Der 13-malige Meister FC Arsenal bleibt in der englischen Fußball-Meisterschaft den Top Four auf den Fersen. Die Mannschaft von Teammanager Unai Emery gewann nach drei Unentschieden in Serie beim AFC Bournemouth 2:1 (1:1) und rückte am 13. Spieltag bis auf einen Punkt an den Vierten FC Chelsea heran.

Pierre-Emerick Aubameyang (r.) erzielt das 2:1 © SID

Zudem feierte Huddersfield Town mit dem deutschen Trainer David Wagner mit 2:0 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers seinen zweiten Saisonsieg und verbesserte sich vom letzten auf den 14. Platz. Aaron Mooy (6., 76.) erzielte beide Treffer für die Gäste. Der frühere Dortmunder Erik Durm verdiente sich beim Führungstreffer einen Scorerpunkt.

In Bournemouth waren die Gäste durch ein Eigentor von Jefferson Lerma (30.) in Führung gegangen, Joshua King (45.) sorgte Sekunden vor der Pause für den Ausgleich der Cherries. Dem früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang gelang auf Vorarbeit des ehemaligen Schalkers Sead Kolasinac in der 67. Minute der Siegtreffer. Für Aubameyang war es bereits der achte Saisontreffer in der Liga.

Bei den Gunners saß 2014er-Weltmeister Mesut Özil nur auf der Bank. Der ehemalige Leverkusener Torwart Bernd Leno hielt mit einer starken Parade in der 90. Minute gegen Steve Cook den Sieg fest.