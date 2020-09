Arsenal eröffnet Saison mit souveränem Sieg

Köln (SID) - Der englische Fußball-Erstligist FC Arsenal hat das Eröffnungsspiel der Premier League ohne Probleme für sich entschieden. Die Gunners siegten im Londoner Stadtduell beim FC Fulham 3:0 (1:0) und setzen sich damit erst einmal an die Tabellenspitze. Am Abend (18.30 Uhr/Sky) startet Jürgen Klopp mit Meister FC Liverpool in die neue Spielzeit.

Die Tore beim Aufsteiger erzielten Alexandre Lacazette (8.), Gabriel (49.) und Pierre-Emerick Aubameyang(57.). Nationaltorhüter Bernd Leno stand bei Arsenal nach überstandener Verletzung zwischen den Pfosten und hatte über die 90 Minuten wenig zu tun.

Nicht im Kader stand erneut Rio-Weltmeister Mesut Özil, Shkodran Mustafi fehlte aufgrund von muskulären Problemen.