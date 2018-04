Arsenal gewinnt Derby - Liverpool verpatzt Generalprobe

London (SID) - Der FC Arsenal hat im ersten Spiel nach der Bekanntgabe des Abschieds von Teammanager Arsene Wenger zum Saisonende einen wichtigen Sieg im Kampf um Platz sechs in der Premier League eingefahren, der FC Liverpool hingegen die Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen AS Rom am Dienstag verpatzt. Während Arsenal gegen West Ham United auch ohne den erkrankten Weltmeister Mesut Özil 4:1 (0:0) gewann, kam Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp beim Tabellenletzten West Bromwich Albion nach 2:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus.

Arsenal gewinnt gegen West Ham © SID

Mit 57 Punkten liegt Arsenal nun vier Zähler vor dem Siebten aus Burnley. Platz sechs berechtigt noch zur Teilname an der Europa League. Allerdings hat Arsenal noch die Chance, als Sieger der laufenden Europa League sogar die kommende Champions League zu erreichen. Im Halbfinal-Himnspiel des "kleinen" Europapokals trifft Arsenal am Donnerstag auf Atletico Madrid.

Gegen den Rivalen aus Ost-London tat sich Arsenal mit Weltmeister Shkodran Mustafi in der Startelf lange schwer. Nach dem 1:0 durch Nacho Monreal (51.) glich der Ex-Bremer Marko Arnautovic (64.) für West Ham aus, danach sorgten aber Aaron Ramsey (82.) und Alexandre Lacazette (85./87.) für klare Verhältnisse.

Die Tore für die Liverpool erzielten Danny Ings (4.) und Top-Torjäger Mohamed Salah (72.). Jake Livermore (79.) und Jose Salomon Rondon (89.) bescherten West Brom, das vor Wochenfrist bei Rekordmeister Manchester United gewonnen und so die Meisterschaft zugunsten von Manchester City entschieden hatte, doch noch einen Punkt.

Nach dem Spiel zeigte sich Klopp angefressen über das Ergebnis und die Platzverhältnisse. Der 50-Jährige kritisierte die Tatsache, dass sich West Bromwich dazu entschlossen hatte, den Rasen in der Halbzeit nicht neu zu bewässern. "Jeder Klub kann selbst entscheiden, wie er haben will. Wenn West Brom nächstes Jahr in der 2. Liga mehr Ballbesitz haben will, bin ich mir sicher, werden sie den Rasen bewässern", sagte Klopp.

Trotz des Unentschiedens scheint Liverpool die erneute Qualifikation für die Champions League kaum noch zu nehmen. Drei Spieltage vor Saisonende liegt der 18-malige englische Meister weiterhin auf Rang drei und vergrößerte den Vorsprung auf Platz fünf, der nicht mehr zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde, zunächst auf acht Punkte. Diesen belegt aktuell der FC Chelsea, der aber noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat.