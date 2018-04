Aserbaidschan: Hamilton gegenüber Vettel leicht favorisiert

Baku (SID) - Trotz seiner WM-Führung ist Ferrari-Star Sebastian Vettel (30) beim Großen Preis von Aserbaidschan (Sonntag, 14.10 Uhr MESZ/RTL) bei den Buchmachern nicht der Favorit. Der Sportwettenanbieter bwin listet den Heppenheimer für das vierte Saisonrennen mit einer Quote von 2,75 und damit ein bisschen schlechter als Weltmeister Lewis Hamilton. Gewinnt der Brite in seinem Mercedes sein erstes Rennen in dieser Saison, zahlt bwin das 2,30-fache des Einsatzes zurück.

Trotz Vettels WM-Führung ist Hamilton favorisiert © SID

Favorit auf den WM-Titel bleibt Hamilton mit einer Quote von 1,90, Vettel holt trotz der Enttäuschung von China zuletzt aber auf (2,00).