Asien-Cup: Deutschland-Bezwinger Südkorea als Gruppensieger weiter

Abu Dhabi (SID) - Der deutsche WM-Bezwinger Südkorea ist als Gruppensieger ins Achtelfinale des Asien-Cups der Fußballer eingezogen. Die Koreaner bezwangen China im Spitzenspiel der Gruppe C 2:0 (1:0) und beendeten die Vorrunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten ohne Punktverlust. Im Achtelfinale wartet somit ein Gruppendritter, die vom 2006er-Weltmeister Marcello Lippi trainierten Chinesen müssen gegen einen Gruppenzweiten antreten.

Heung Min Son (r.) ist mit Südkorea Gruppenerster © SID

Bei der WM 2018 in Russland hatte Südkorea mit einem 2:0 gegen Deutschland am letzten Gruppenspieltag das Aus des Weltmeisters besiegelt. Torschützen für die Mannschaft des Topstars Son Heung Min (Tottenham Hotspur) gegen China waren Hwang Ui Jo per Elfmeter (14.) und Kim Min Jae (51.).