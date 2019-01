Asien-Cup: Südkorea und Iran siegen zum Auftakt

Dubai (SID) - Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft ist erfolgreich in den Asien-Cup gestartet. Das Team von Nationaltrainer Paulo Bento setzte sich in Dubai 1:0 (0:0) gegen die Auswahl der Philippinen durch, Eui-Jo Hwang (67.) gelang nach Vorlage des Hamburger Zweitligaprofis Hee-Chan Hwang der Siegtreffer. John-Patrick Strauß vom Zweitligisten Erzgebirge Aue wurde beim philippinischen Team in der Schlussphase ausgewechselt (89.).

Die beiden Hwangs entschieden die Partie © SID

Die philippinische Mannschaft, trainiert vom ehemaligen englischen Nationalcoach Sven-Göran Eriksson, benötigt somit am Freitag (14.30 Uhr) gegen China einen Sieg, um die Chancen auf die nächste Runde zu wahren. Südkorea könnte mit einem Erfolg gegen Kirgisistan (17.30 Uhr) einen weiteren Schritt in Richtung K.o.-Runde machen.

Deutlich weniger Mühe hatte der Iran, der sich zum Auftakt in Abu Dhabi 5:0 (3:0) gegen Jemen durchsetzte.