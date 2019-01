Asien-Cup: Südkorea und Katar komplettieren Viertelfinale

Dubai (SID) - Deutschlands WM-Bezwinger Südkorea und der nächste WM-Gastgeber Katar sind beim Asien-Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten als letzte Mannschaften ins Viertelfinale eingezogen. Die Taeguk Warriors setzten sich am Dienstag im Achtelfinale gegen Bahrain nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:0) durch, Katar besiegte den früheren Asienmeister Irak 1:0 (0:0).

Bento darf sich über den Einzug ins Viertelfinale freuen © SID

HSV-Profi Hwang Hee Chan (43.) hatte die klar favorisierten Südkoreaner in Dubai in Führung gebracht, Mohamed Al Rohaimi (77.) glich aus. Kim Jin Su (107.) erlöste die von Paulo Bento trainierten Südkoreaner. Bei der WM-Endrunde 2018 in Russland hatte Südkorea mit einem 2:0 gegen Deutschland am letzten Gruppenspieltag das Aus des Weltmeisters besiegelt.

In Abu Dhabi erzielte Bassam Alrawi (62.) das goldene Tor für die vom Spanier Felix Sanchez trainierten Katarer, die zum dritten Mal nach 2000 und 2011 in der Runde der letzten Acht stehen und nun auf Südkorea treffen.

Die weiteren Viertelfinal-Paarungen (am Donnerstag/Freitag) sind die Duelle zwischen China und Iran, Vietnam und Rekordsieger Japan sowie zwischen Titelverteidiger Australien und Gastgeber Vereinige Arabische Emirate.