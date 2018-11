Assistenzcoach in der NHL: Marco Sturm verlässt den DEB

Köln (SID) - Bundestrainer Marco Sturm verlässt den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und wechselt als Assistenzcoach zu den Los Angeles Kings in die nordamerikanische Profiliga NHL. Das gab der DEB am Sonntagabend bekannt. Sturm hatte in der vergangenen Woche um die Freigabe gebeten, beim Deutschland Cup (8 bis 11. November) in Krefeld betreut er die Nationalmannschaft zum letzten Mal.

Marco Sturm gibt seinen Bundestrainerposten ab © SID

"Der Zeitpunkt der Anfrage kam auch für mich überraschend. Aber die NHL war auch als Trainer immer mein Ziel, deshalb geht für mich ein Traum in Erfüllung", sagte Sturm: "Ich bin dem DEB nicht nur dafür dankbar, dass er mir diesen Schritt ermöglicht. Sondern auch dafür, dass er mir die Chance zum Einstieg in das Geschäft gegeben hat."

Sturm (40) wird in Los Angeles Co-Trainer von Willie Desjardins, der den entlassenen John Stevens ersetzt. Die Kings sind derzeit Letzter der Western Conference. "Wir haben immer gesagt, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen", sagte DEB-Präsident Franz Reindl dem SID, in der offiziellen Stellungnahme erklärte er: "Ein deutscher Trainer in der NHL ist auch ein Aushängeschild für unser Eishockey."

Sturm stand als Spieler in der NHL in 938 Partien (plus 68 Play-off-Spiele) auf dem Eis. Für die Kings absolvierte er 17 Spiele (2010/11). Nationaltrainer wurde er 2015 und führte die DEB-Auswahl zurück in die erweiterte Weltspitze. 2016 und 2017 erreichte er mit seiner Mannschaft das WM-Viertelfinale, 2018 holte das Sturm-Team bei den Winterspielen in Pyeongchang völlig überraschend die Silbermedaille. Bei der anschließenden WM reichte es nur zu Platz elf.

Bei Sturms Abschiedsvorstellung trifft er mit der Nationalmannschaft in Krefeld auf Olympiasieger Russland, die Schweiz und die Slowakei. Das Turnier gilt als wichtige Standortbestimmung auf dem Weg zur WM 2019.