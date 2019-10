Athleten Deutschland starten rechtliche Erstberatung

Köln (SID) - Der Verein Athleten Deutschland e.V. hilft Sportlern künftig in Rechtsangelegenheiten. Die Athleten Deutschland starten mit dem Legal Council eine kostenlose rechtliche Erstberatung für Bundeskaderathleten und Athletenvertreter, die Vereinsmitglied sind. Dies gab die unabhängige Interessenvertretung der deutschen Kaderathletinnen und -athleten bekannt.

Hartung begrüßt die "Kaderprämie 2018" ausdrücklich © SID

"Wir Athleten müssen uns voll auf Training und Wettkämpfe konzentrieren, bewegen uns aber in einem rechtlich sehr komplizierten Umfeld", erklärte Vereinspräsident Max Hartung: "Wir hoffen, damit eine Lücke im bestehenden Sportsystem im Sinne der Athleten zu schließen." Unter anderem sollen die Athleten in Nominierungsfragen, bei Athletenrechten, Sponsoringfragen oder der Social-Media-Nutzung unterstützt werden.

Dem Legal Council gehört mit Rechtsanwältin Sylvia Schenk auch eine frühere Sportlerin an. Die 67-Jährige startete unter anderem bei den Olympischen Spielen 1972 in München als Leichtathletin über 800 Meter, später war sie vier Jahre Präsidentin des Bundes Deutscher Radfahrer und setzte sich nachhaltig für den Anti-Doping-Kampf ein. Als Vorsitzender des Councils fungiert Andre Soldner. Außerdem gehören Heiner Kahlert und Rico Kauerhof dem Beratungsgremium an.