Athletendorf der PanAm-Spiele öffnet Tore für Coronavirus-Patienten

Lima (SID) - Sieben Monate nach den Panamerikanischen Spielen in Perus Hauptstadt Lima wird das Athletendorf mit mehr als 1000 Wohnungen seine Tore für die Coronavirus-Patienten des südamerikanischen Landes öffnen. Am Montag wurden in zwei Wohntürmen 900 Betten für die Intensivbehandlung von an COVID-19 erkrankten Patienten freigegeben.

Athletendorf öffnet Tore für Coronavirus-Patienten © SID

Staatspräsident Martin Vizcarra versprach für den Bedarfsfall gar 3000 Betten in den sieben bis zu 20 Stockwerken hohen Komplexen, die während der Mini-Olympiade des amerikanischen Kontinents sowie der paralympischen Wettbewerbe bis 1. September 2019 von Sportlern belegt waren.

Am Montag vermeldete Peru mit seinen gut 33 Millionen Einwohnern 24 Tote infolge der neuen Lungenerkrankung sowie 950 bestätigte Fälle.