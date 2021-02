Atletico erleidet Rückschlag

Valencia (SID) - Auf dem Weg zum elften Meistertitel in Spanien hat Atletico Madrid einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone kam in einem Nachholspiel bei UD Levante nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, führt die Tabelle aber mit sechs Punkten Vorsprung auf Stadtrivale und Rekordmeister Real Madrid an. Zudem hat Atletico noch eine Begegnung weniger ausgetragen.

Atletico holt gegen Levante nur einen Punkt © SID

Enis Bardhi brachte den Gastgeber in Führung (17.). Marcos Llorente bewahrte den Spitzenreiter mit seinem Treffer (37.) immerhin vor der zweiten Saisonniederlage.