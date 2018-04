Atletico gegen Arsenal ohne Juanfran

Madrid (SID) - Der spanische Topklub Atletico Madrid muss in den Halbfinal-Spielen der Europa League gegen den FC Arsenal auf Routinier Juanfran verzichten. Der 33 Jahre alte Rechtsverteidiger fehlt wegen einer Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel sowohl im Hinspiel am Donnerstag in London, als auch im Rückspiel am 3. Mai in Madrid (jeweils 21.05 Uhr/Sport1 und Sky).

Atleticos Juanfran (l.) fehlt gegen Arsenal © SID

Stammspieler Juanfran hatte sich die Blessur am vergangenen Sonntag im Ligaspiel gegen Betis Sevilla (0:0) zugezogen. Er wird deshalb zwei bis drei Wochen ausfallen.