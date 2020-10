Atletico ohne Quartett um Costa nach München

München (SID) - Der spanische Spitzenklub Atletico Madrid muss zum Champions-League-Start bei Titelverteidiger Bayern München am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) wie erwartet auf ein Spieler-Quartett um Stürmer Diego Costa verzichten. Der 32-Jährige hatte sich am Wochenende bei Celta Vigo (2:0) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und reiste am Dienstag nicht mit nach München.

Costa hatte sich im Ligaspiel gegen Celta Vigo verletzt © SID

Auch Saul Niguez und Jose Gimenez (beide Muskelverletzungen) sowie der langzeitverletzte Sime Vrsaljko (Knie) fehlen im 18er-Kader von Trainer Diego Simeone. Dagegen ist der zuletzt angeschlagene Außenverteidiger Renan Lodi dabei.

Die vier Spieler aus der B-Mannschaft, die Simeone hatte mitnehmen wollen, blieben nach einem Corona-Test mit unklarem Ergebnis bei einem Mitglied ihres Teams in Madrid. Der betroffene Fußballer hatte nach Klubangaben keinen Kontakt zur ersten Mannschaft.