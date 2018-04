Atletico verliert deutlich bei San Sebastian

Donostia-San Sebastián (SID) - Der spanische Fußball-Topklub Atletico Madrid hat im Rennen um die nationale Vizemeisterschaft eine unerwartete Niederlage kassiert. Die Rojiblancos verloren am Donnerstag bei Real Sociedad San Sebastian mit 0:3 (0:1), sie liegen als Tabellenzweiter mit 71 Punkten nur drei Zähler vor Stadtrivale Real. Der FC Barcelona (83) ist an der Tabellenspitze längst enteilt und bei fünf verbleibenden Spielen nur noch theoretisch einzuholen.

Atletico, Europa-League-Halbfinalist, geriet in der ersten Hälfte durch Willian Jose (27.) in Rückstand. In der Schlussphase traf dann Stürmer Juanmi (80./90.+3) doppelt. Die Qualifikation für die Champions League hat Madrid bereits sicher, der zehnmalige Meister ist nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen.