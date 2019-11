Atleticos Costa erleidet Bandscheibenvorfall

Köln (SID) - Angreifer Diego Costa vom spanischen Fußball-Spitzenklub Atletico Madrid droht ein monatelanger Ausfall. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wurde bei dem 31-Jährigen ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert.

Diego Costa erleidet Bandscheibenvorfall © SID

Über die genauen Behandlungsmethoden soll erst nach weiteren Untersuchungen entschieden werden, nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten droht eine Pause von vier bis fünf Monaten.

Costa hatte nach der 1:2-Niederlage in der Champions League bei Bayer Leverkusen bereits über Rückenbeschwerden geklagt und war daraufhin am vergangenen Wochenende gegen Espanyol Barcelona nur zu einem Kurzeinsatz gekommen. Der 24-malige spanische Nationalspieler blieb in dieser Saison bislang weit hinter seiner Form früherer Jahre zurück, in 15 Pflichtspielen gelangen dem Mittelstürmer lediglich zwei Treffer.