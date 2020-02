Atleticos Sorgen wachsen: Auch Trippier fällt aus

Köln (SID) - Der spanische Fußball-Topklub Atletico Madrid bleibt zwei Wochen vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool vom Verletzungspech verfolgt. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, musste sich nun Rechtsverteidiger Kieran Trippier (29) einer Schambein-Operation unterziehen, zur Ausfallzeit des englischen Nationalspielers machte Atletico keine Angabe.

Kieran Trippier fällt verletzungsbedingt aus © SID

Schon am 18. Februar steigt allerdings das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den Titelverteidiger aus Liverpool. Zuletzt hatte sich in Alvaro Morata bereits der letzte verbliebene Mittelstürmer eine Muskelverletzung zugezogen. Wegen einer Oberschenkelverletzung droht auch der Ausfall des portugiesischen Supertalents Joao Felix. Diego Costa wird mit seinem Bandscheibenvorfall ohnehin noch einige Monate fehlen.