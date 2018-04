Attacke auf Manchester-Teambus: Liverpool-Fans sorgen für Ärger

Liverpool (SID) - Vor dem Champions-League-Duell zwischen den englischen Fußball-Topklubs FC Liverpool und Manchester City ist es am Mittwochabend zu Attacken auf den Bus des Gästeteams gekommen. Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff des Viertelfinal-Hinspiels an der Anfield Road bewarfen Fans der Reds das Fahrzeug mit Flaschen und zündeten Feuerwerkskörper. Laut ersten Berichten wurden dabei Scheiben beschädigt, City musste daraufhin ein neues Fahrzeug für die Abreise aus dem Stadion am späten Abend organisieren.

Fans des FC Liverpool attackierten den Bus ihres Gegners © SID

Liverpools deutscher Teammanager Jürgen Klopp entschuldigte sich noch vor dem Anpfiff für das Verhalten der Anhänger. "Ich verstehe das wirklich nicht", sagte der 50-Jährige: "Wir hatten alles versucht, um eine solche Situation zu verhindern."