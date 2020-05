Auch Amazon Prime zeigt Montagsspiel aus Bremen

Köln (SID) - Neben dem Livestreamingdienst DAZN überträgt kurzfristig auch Amazon Prime Video das erste Montagsspiel der Fußball-Bundesliga nach der Coronapause zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) live. Das gab Amazon wenige Stunden vor dem Anpfiff bekannt. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können das Spiel ohne zusätzliche Kosten schauen.

Amazon überträgt Spiel zwischen Bremen und Leverkusen © SID

"Wir freuen uns mit der DFL für diese kundenorientierte Regelung im Sinne der Sport-Fans in Deutschland und Österreich zusammenzuarbeiten", sagte Alex Green, Geschäftsführer Sport bei Prime Video. Das Spiel ist auf Prime Video und über die Prime Video App verfügbar, Matthias Stach wird live kommentieren.

Erst am Sonntag hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt gegeben, dass DAZN die Begegnung trotz der Unstimmigkeiten mit dem Rechteinhaber Eurosport ausstrahlen wird. DAZN ist Sublizenznehmer von Eurosport. Zudem teilte DAZN am Montag mit, dass die Partie auch in Österreich und der Schweiz zu sehen ist.

Der amerikanische Medienkonzern Discovery, zu dem Eurosport gehört, will Medienberichten zufolge den Vertrag mit der DFL auflösen. Das Unternehmen soll sich angesichts der Coronakrise auf eine Sonderkündigungsklausel für den Fall von höherer Gewalt berufen. Eurosport hatte 2019 seine TV-Rechte an 45 Spielen pro Saison an DAZN verkauft, soll aber dem Vernehmen nach weiter die Hälfte der jährlich rund 80 Millionen Euro Kosten tragen.