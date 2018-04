Auch Gojowczyk in Barcelona ausgeschieden

Barcelona (SID) - Tennisprofi Peter Gojowczyk (München) ist beim ATP-Turnier in Barcelona als letzter deutscher Spieler in der ersten Runde ausgeschieden. Der 28 Jahre alte Münchner unterlag dem argentinischen Sandplatzspezialisten Guido Pella 4:6, 4:6. Für Gojowczyk war es die vierte Erstrundenniederlage in Serie. Zuvor hatte er auch bei den Masters-Turnieren in Indian Wells, Miami und Monte Carlo zum Auftakt verloren.

Erstrunden-Aus: Gojowczyk in Barcelona gescheitert © SID

Mischa Zverev (Hamburg) war beim mit 2,794 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier am Montag am Argentinier Leonardo Mayer gescheitert, Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hatte kurzfristig aufgrund von Rückenproblemen abgesagt.