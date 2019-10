Auch Gündogan und Tah fehlen gegen Argentinien

Dortmund (SID) - Bundestrainer Joachim Löw muss die nächsten Ausfälle für das Fußball-Länderspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) gegen Argentinien in Dortmund verkraften. Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan (muskuläre Probleme) und Innenverteidiger Jonathan Tah (Erkältung) stehen nicht zur Verfügung. Das sagte Löw am Dienstag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Ilkay Gündogan fällt mit muskulären Problemen aus © SID

Der Einsatz von Marco Reus (Knieprobleme) ist zudem fraglich. "Wir müssen sehen, ob es Sinn macht, ihn einzusetzen", sagte Löw. Timo Werner (grippaler Infekt) soll am Mittwoch zur Mannschaft stoßen und dann eine Option für das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Estland sein. Löw muss gegen Argentinien eine komplette Mannschaft ersetzen. "So viele Absagen hat es selten oder noch nie gegeben", sagte Löw.