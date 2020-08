Auch Japans Wirtschaft gegen Olympische Spiele in Tokio 2021

Köln (SID) - Nach der Bevölkerung hat sich auch Japans Wirtschaft mehrheitlich gegen die Ausrichtung der auf 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio ausgesprochen. Dies geht aus einer Umfrage des Tokio Shoko Research Instituts unter 12.857 Firmen im Land hervor. Demnach sprachen sich 53,6 Prozent gegen die Spiele aus, 46,2 Prozent votierten dafür.

Organisationschef Muto will an Olympia festhalten © SID

Eine Umfrage im Juli unter der japanischen Bevölkerung hatte sogar noch ein deutlicheres Ergebnis erbracht. 36,4 Prozent der Befragten sprachen sich für eine erneute Verschiebung, 33,7 Prozent für eine Absage aus. Lediglich 23,9 Prozent befürworteten die geplante Austragung. Ein Großteil der Umfrage-Teilnehmer (75,3 Prozent), die für eine Absage oder Verschiebung plädiert hatten, glaubten, dass die Corona-Pandemie nicht so schnell eingedämmt werden könne.

Bei den Gegnern innerhalb der japanischen Wirtschaft waren 27,8 Prozent für eine komplette Absage der zweiten Sommerspiele in Tokio nach 1964, 25,8 Prozent wünschten sich eine weitere Verschiebung. Dies ist jedoch weder für das Internationale Olympische Komitee (IOC) noch die japanische Regierung derzeit eine Option.

Unter den Befürwortern waren nur 22,5 Prozent für Spiele im geplanten Umfang, 18,4 Prozent möchten eine abgespeckte Ausgabe. 5,3 Prozent der Firmen sind für Sommerspiele ohne Zuschauer. Auch diese Möglichkeit ist aktuell weder für das IOC noch das Organisationskomitee eine ernsthafte Alternative.

Für Teile der japanische Wirtschaft war die Olympiavergabe an Tokio ein Segen. Seitdem wurden über das nationale Marketingprogramm drei Milliarden Dollar, gut 2,5 Milliarden Euro, generiert, 70 Firmen sind auf verschiedenen Ebenen beteiligt.

Corona sorgt jedoch auch in Nippon inzwischen für herbe wirtschaftliche Verluste, so brachen die Exporte im Juli gegenüber dem Vorjahr um 19,2 Prozent ein. Und die Pandemie greift auch in Japan weiter um sich. So wurde Anfang des Monats ein Rekord von 1998 Neuinfektionen gemeldet. Bislang sind oder waren mehr als 60.000 Menschen in Japan an COVID-19 erkrankt, 1159 Tote wurden registriert.