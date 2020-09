Auch Kohlschreiber verpasst die zweite Runde in New York

New York (SID) - Routinier Philipp Kohlschreiber ist bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden. Der 36 Jahre alte Augsburger, der beim Grand-Slam-Turnier in New York schon fünfmal das Achtelfinale erreicht hatte, verlor sein Auftaktmatch gegen den Kanadier Vasek Pospisil mit 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7). Pospisil hatte zuletzt neben dem Weltranglistenersten Novak Djokovic als treibende Kraft hinter der Gründung einer neuen Spielergewerkschaft für Aufsehen gesorgt.

Kohlschreiber verlor sein Auftaktmatch in drei Sätzen. © SID

Von den zehn in Flushing Meadows gestarteten Deutschen stehen damit nur vier in der zweiten Runde. Bei den Damen kämpfen die dreimalige Major-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) am Mittwoch (Ortszeit) im direkten Duell um den Einzug in Runde drei, bei den Herren sind Alexander Zverev (Hamburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) noch im Turnier.