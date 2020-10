Auch McKennie positiv getestet: Juve in "treuhänderischer Isolation"

Frankfurt/Main (SID) - Der italienische Fußball-Meister Juventus Turin meldet einen weiteren Coronafall. Wie der Verein mitteilte, wurde der ehemalige Bundesligaprofi Weston McKennie im Rahmen der obligatorischen Kontrollen positiv auf COVID-19 getestet. Bereits am Dienstag hatte dessen Vereinskollege Cristiano Ronaldo im Kreise der portugiesischen Nationalmannschaft ein positives Testergebnis erhalten.

Auch der Ex-Schalker ist positiv getestet worden © SID

Beide betroffenen Spieler befinden sich in strikter häuslicher Quarantäne, die restliche Mannschaft begibt sich gemäß Hygieneprotokoll in eine sogenannte "treuhänderische Isolation". Damit dürfen die restlichen Profis normal am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen, Kontakte außerhalb der eigenen Gruppe sind aber strikt verboten. Somit können sie sich laut Protokoll eigentlich nur zu Hause, isoliert im Hotel oder auf dem Trainings- und Spielgelände aufhalten.

Die gleiche Regelung gilt für das U23-Team des italienischen Rekordmeisters, da deren Trainer Lamberto Zauli sich ebenfalls mit Corona infiziert hat. Die Profimannschaft bestreitet ihr drittes Saisonspiel am Samstag (20.45 Uhr) beim FC Crotone.