Auch Mischa Zverev mit Erstrundenpleite in Wimbledon

Wimbledon (SID) - Mischa Zverev (Hamburg) hat die Pleitenserie der deutschen Tennisprofis am ersten Tag von Wimbledon fortgesetzt. Der 31-Jährige unterlag zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers gegen den Belgier Steve Darcis 2:6, 4:6, 4:6. Zuvor hatten bereits Peter Gojowczyk (München) und Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) sowie bei den Frauen Mona Barthel (Neumünster) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) ihre Erstrundenbegegnungen verloren.

Auch für Mischa Zverev ist das Turnier beendet © SID

Insgesamt waren beim Rasen-Klassiker in London am Montag sieben Begegnungen mit deutscher Beteiligung angesetzt. Am Nachmittag bestritten noch Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg), der in Runde eins gegen Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) antreten muss, ihre Auftaktmatches.