Auch Paderborn plant baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining

Paderborn (SID) - Tabellenschlusslicht SC Paderborn will sich ab Anfang der kommenden Woche im Mannschaftstraining auf den möglichen Re-Start der Fußball-Bundesliga vorbereiten. Dies gilt, wenn die beiden bis dahin geplanten Corona-Tests für das gesamte Team negativ verlaufen, wie der Klub am Freitag auf SID-Anfrage mitteilte. Der Tabellendritte RB Leipzig hatte zuvor bereits kommuniziert, dass die Rückkehr der Sachsen ins Mannschaftstraining bei negativen Tests für Dienstag geplant ist.

Baumgart könnte mit seinem Team bald wieder trainieren © SID

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will die Bundesliga mit Geisterspielen ohne Zuschauer fortsetzen und peilt nach SID-Informationen den Wiederbeginn mit einem Freitagsspiel am 15. Mai an - die Freigabe der Politik vorausgesetzt.