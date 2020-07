Auch Ravens-Profi Thomas setzt NFL-Saison aus

Los Angeles (SID) - In der US-Football-Profiliga NFL verzichtet der nächste Spieler wegen der Coronavirus-Pandemie auf die anstehende Saison. Punt Returner De'Anthony Thomas (27) wird den Baltimore Ravens nicht zur Verfügung stehen, wie das Team am Montag (Ortszeit) mitteilte.

Der nächste NFL-Profi verzichtet auf die neue Saison © SID

Thomas ist der zweite Profi nach Super-Bowl-Gewinner Laurent Duvernay-Tardif (Kansas City Chiefs), der im Zuge der Coronakrise von der "Opt-out-Option" Gebrauch macht. Dabei handelt es sich um eine Klausel, die zwischen der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA geschlossen wurde.

Duvernay-Tardif will sich in der Coronakrise lieber weiter als Mediziner einsetzen. Bei Thomas wurden die Gründe nicht näher erläutert. Beide erhalten nun jeweils ein Salär in Höhe von 150.000 Dollar (128.700 Euro).