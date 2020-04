Auch bei Tour-Verschiebung: Buchmann bei Bora-Teamchef Denk gesetzt

Köln (SID) - Auch im Falle einer Verschiebung der Tour de France (27. Juni bis 19. Juli) wäre der deutsche Radsportstar Emanuel Buchmann beim deutschen Rennstall Bora-hansgrohe gesetzt. "Unser Ziel ist das Podium mit Emanuel. Er lebt in Österreich und hat darum gute Trainingsbedingungen - und zeigt dort aktuell auch eine gute Form. Es ist kein Fragezeichen hinter dem Namen Buchmann", sagte Teamchef Ralph Denk der tz und dem Münchner Merkur (Mittwochausgabe).

Buchmann hält sich in seiner Heimat Österreich fit © SID

Die Austragung der diesjährigen Frankreich-Schleife zum angedachten Termin scheint nach den jüngsten Aussagen von Emmanuel Macron nahezu ausgeschlossen. Frankreichs Staatspräsident hatte Ostermontag in einer Fernsehansprache angekündigt, die strikten Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Coronakrise landesweit bis zum 11. Mai zu verlängern. Weiter erklärte Macron, dass "Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden" könnten.

Im Gegensatz zu Tour-Chef Christian Prudhomme, der eine "Geister-Tour" bislang kategorisch ausgeschlossen hat, kann sich Denk die Austragung der prestigeträchtigsten Rundfahrt der Welt auch ohne Zuschauer am Streckenrand vorstellen. "Aus rein finanzieller Sicht ist es uns fast egal, ob Zuschauer an der Strecke stehen oder nicht. Wir haben ja keine Zuschauereinnahmen, wenn Radsport-Fans an der Stecke stehen", betonte Denk: "Aber der Tour-Chef hat ja schon in diese Richtung ein Machtwort gesprochen, dass es keine Geister-Tour geben wird. Von dem her ist das Thema, glaube ich, ohnehin vom Tisch."