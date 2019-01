Auckland: Kohlschreiber und Struff im Achtelfinale

Auckland (SID) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ist erfolgreich in das letzte Vorbereitungsturnier für die Australien Open gestartet. Der 35-Jährige gewann sein Erstrundenmatch in Auckland/Neuseeland gegen den US-Amerikaner Bradley Klahn 6:4, 7:6 (7:2) und steht im Achtelfinale. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am kommenden Montag in Melbourne.

Philipp Kohlschreiber © SID

Auch Jan-Lennard Struff ist weiter. Der 28-Jährige aus Warstein setzte sich gegen Laslo Djere (Serbien) durch, der beim Stand von 7:6 (7:5), 2:0 für seinen deutschen Kontrahenten aufgab. Ausgeschieden ist dagegen Maximilian Marterer (23), der Nürnberger unterlag Tennys Sandgren (USA) 3:6, 4:6.

Kohlschreiber trifft in der Runde der letzten 16 auf den Sieger des französischen Duells zwischen Gael Monfils (Nr. 8) und Ugo Humbert, Struff bekommt es mit Lokalmatador Rubin Statham oder Chung Hyeon (Südkorea) zu tun.

Für Laura Siegemund (Metzingen/30) war in Hobart/Australien in der ersten Runde Schluss. Die Qualifikantin unterlag Dajana Jastremska (Ukraine) 3:6, 1:6.