Aue-Köln wird am 27. Februar nachgeholt

Aue (SID) - Das abgesagte Spiel des 20. Spieltages zwischen den Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue und 1. FC Köln wird am Mittwoch, 27. Februar um 19.30 Uhr nachgeholt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag bekannt. Die Partie hätte ursprünglich am vergangenen Sonntag stattfinden sollen, anhaltende Schneefälle hatten eine Austragung jedoch unmöglich gemacht.