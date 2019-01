Aue drei Wochen ohne Verteidiger Breitkreuz

Aue (SID) - Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue muss voraussichtlich drei Wochen auf Innenverteidiger Steve Breitkreuz verzichten. Wie die Sachsen am Samstag mitteilten, muss sich der 27-Jährige am Montag einer Knie-Operation unterziehen. Dabei soll ein freier Gelenkkörper entfernt werden. In der Hinrunde hatte Breitkreuz 13 Spiele für Aue absolviert.