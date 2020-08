Aue löst Vertrag mit Herrmann auf

Aue (SID) - Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue und Mittelfeldspieler Robert Herrmann gehen künftig getrennte Wege. Wie die Sachsen am Mittwoch mitteilten, wurde der Vertrag mit dem 26-Jährigen rückwirkend zum 31. Juli 2020 aufgelöst. Der ursprüngliche Vertrag lief noch bis ins kommende Jahr. Herrmann hatte in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für die Würzburger Kickers in der 3. Liga gespielt. Mit drei Toren und neun Vorlagen hatte er entscheidenden Anteil am Aufstieg.