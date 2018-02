Aue mindestens zwei Spiele ohne Bertram

Aue (SID) - Erzgebirge Aue muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vorerst ohne Angreifer Sören Bertram auskommen. Der 26-Jährige erlitt am vergangenen Samstag in der Anfangsphase des Spiels bei Holstein Kiel (2:2) einen Teilriss der Sehne im linken Oberschenkel. Dies teilte der Klub am Montag mit.

Erzgebirge Aue muss auf Sören Bertram verzichten © SID

Bertram wird voraussichtlich in den kommenden in den Punktspielen gegen den 1. FC Kaiserslautern und beim SV Sandhausen fehlen.