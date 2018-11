Aue ohne Torwart Männel gegen den HSV

Aue (SID) - Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue muss am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Spiel gegen Tabellenführer Hamburger SV auf Torhüter Martin Männel verzichten. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Grund für Männels Ausfall ist eine Dehnung des Seitenbandes im rechten Kniegelenk. Die Verletzung hatte der 30-Jährige am vergangenen Sonntag im Punktspiel beim 1. FC Heidenheim (0:1) erlitten.