Auf den Spuren von Connors: Karlovic feiert Sieg mit 40

Indian Wells (SID) - Der Kroate Ivo Karlovic (40) hat beim ATP-Masters in Indian Wells ein kleines Kapitel Tennis-Geschichte geschrieben. Beim 7:6, 7:6-Erstrunden-Erfolg gegen Matthew Edben feierte der Aufschlagriese seinen ersten Sieg als 40-Jähriger und stieg damit in einen erlauchten Kreis auf: Karlovic, der am 28. Februar Geburtstag hatte, ist der erste Spieler auf der Tour seit dem legendären Jimmy Connors in Halle 1995, der im Alter von 40 Jahren oder älter einen Sieg feiert.

Mit 40 einen Sieg: Ivo Karlovic © SID

Es war nicht die erste Bestmarke von Karlovic. Zu Beginn des Jahres wurde der 2,11-Meter-Mann, der aktuell auf Platz 89 der Weltrangliste geführt wird, im indischen Pune zum ältesten Finalisten auf der Tour seit 1977, im vergangenen Jahr gewann er in Calgary als ältester Profi ein ATP-Challenger.

Karlovic ist zum 14. Mal in Indian Wells am Start, sein größter Erfolg war das Viertelfinale 2011. In der zweiten Runde am Samstag trifft er auf seinen Landsmann Borna Coric.