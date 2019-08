Aufgabe in Toronto: Serena Williams verpasst ersten Turniersieg seit 2017

Köln (SID) - Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams muss weiter auf ihren ersten Turniersieg seit ihrem Australian-Open-Triumph Anfang 2017 in Melbourne und der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia im folgenden September warten. Die 37-Jährige gab am Sonntag im Endspiel des WTA-Turniers in Toronto gegen die Kanadierin Bianca Andreescu wegen einer Rückenverletzung im ersten Satz auf.

Williams mussste im Finale von Toronto verletzt aufgeben © SID

Williams kämpfte mit den Tränen, als sie beim Stand von 1:3 ihren Finalauftritt beendete. "Es tut mir leid, dass es heute nicht ging. Ich habe es versucht", sagte sie am Stadionmikro. Im Halbfinale hatte Williams am Tag zuvor im Duell mit der tschechischen Qualifikantin Marie Bouzkova beim 1:6, 6:3, 6:3 Schwerstarbeit verrichten müssen.

Für die 19 Jahre alte Andreescu ist der Titelgewinn in Toronto der größte Erfolg ihrer Karriere. Die ungesetzte Lokalmatadorin, zum Jahreswechsel noch auf Platz 187 der Weltrangliste, wird im neuen WA-Ranking am Montag auf Platz 14 geführt.