Aufholjagd nicht belohnt: Nächste Niederlage für NHL-Profi Kahun

Chicago (SID) - Nationalstürmer Dominik Kahun hat in der Eishockey-Profiliga NHL mit den Chicago Blackhawks trotz einer Aufholjagd die nächste Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen die Dallas Stars machten die Blackhawks aus einem 0:3 ein 3:3, verloren aber am Ende 3:4. Chicago muss weiter um den Einzug in die Play-offs bangen.

Heimniederlage für die Chicago Blackhawks © SID

Mats Zuccarello, am Samstag von den New York Rangers nach Dallas gewechselt, bereitete im ersten Einsatz für seinen neuen Klub das 1:0 vor und erzielte das 3:0 selbst. Im dritten Drittel konnte der Stürmer wegen einer Verletzung nicht mehr mitwirken. Den Sieg machte Jason Spezza perfekt (49.).

Kahun bekam 14:52 Minuten Eiszeit und blieb ohne Scorerpunkt. Der frühere Münchner gab keinen Torschuss ab.