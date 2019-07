Aufsteiger Paderborn mit Remis im Test gegen Bilbao

Gütersloh (SID) - Fußball-Bundesligist SC Paderborn hat in der Saisonvorbereitung einen Achtungserfolg knapp verpasst. Der Aufsteiger kam am Samstag in Gütersloh gegen den spanischen Traditionsklub Athletic Bilbao nach Zwei-Tore-Führung zu einem 3:3 (2:1).

Achtungserfolg nur knapp verpasst: Steffen Baumgart © SID

Für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trafen Ben Zolinski (16.), Sebastian Vasiliadis (34.) und Christopher Antwi-Adjej (57.). Gaizka Larrazabal hatte die Basken bereits nach 20 Sekunden in Führung gebracht, Inigo Cordoba (74.) und Iker Muniain (89.) bescherten dem achtmaligen spanischen Meister in der Schlussphase noch das Unentschieden.

Bei der Saisoneröffnung empfängt Paderborn am 3. August den italienischen Top-Klub Inter Mailand, eine Woche später treffen die Ostwestfalen zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal auf den benachbarten Regionalligisten SV Rödinghausen. Beim Bundesliga-Saisonstart reist der SCP am 17. August zum Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen.