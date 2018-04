Aufstiegsspiele zur 3. Liga: Nord-Meister gegen Nordost-Titelträger

Magdeburg (SID) - In den Aufstiegsspielen zur 3. Fußball-Liga kommt es Ende Mai zum Duell zwischen dem Meister der Regionalliga Nord und dem Titelträger der Regionalliga Nordost. Der Nord-Vertreter hat dabei im Hinspiel Heimrecht. Das ergab die Auslosung am Samstag in der Halbzeitpause des Drittliga-Spitzenspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Karlsruher SC.

Aufstiegsspiele zur 3. Liga finden Ende Mai statt © SID

Zudem trifft ein Team aus der Regionalliga Südwest (Südwest B) zunächst vor eigenem Publikum auf den Titelträger aus Bayern. Der Primus der West-Staffel tritt zuerst zu Hause gegen den zweiten Südwest-Klub (Südwest A) an. Die Spiele finden am 24. Mai (Donnerstag) und 27. Mai (Sonntag) statt.

Um möglichen Wettbewerbsverzerrungen in der Saisonendphase vorzubeugen, erfolgt die genaue Zuordnung der beiden Südwest-Teilnehmer erst im Rahmen einer separaten Auslosung, sobald Meister und Vizemeister der Regionalliga Südwest feststehen. Die genauen Anstoßzeiten legt der DFB noch in Abstimmung mit den übertragenden TV-Sendern fest.